Зарплаты учителям повышать не планируют

а глава Министерства образования и науки Анна Новосад

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В проекте бюджета на следующий год образовательная субвенция, то есть средства на заработную плату, заложены на уровне нынешнего года. Об этом министр образования и науки Анна Новосад рассказала в интервью « BBC News Украина » .

« Буду откровенной – в проект бюджета на следующий год образовательная субвенция, это средства на заработную плату, осталась на уровне этого года, плюс индексация. Однако мы настроены выполнять нормы закона об образовании, который гласит, что к 2023 году заработная плата должна составлять четыре минимальных прожиточных минимума (прожиточный минимум сейчас – 1 936 грн. – ред.). К этому мы должны идти. Мы в ближайшее время должны показать обществу, как мы будем это делать » , – пообещала министр.

Она также признала, что существующий уровень заработных плат, особенно у воспитателей, мастеров производственного обучения, недопустим. « Задача, которую поставил перед всеми министрами премьер, это ко второму чтению сделать так, чтобы этот проект бюджета был максимально приближен к приоритетам нового правительства. Я считаю, что мы должны сделать максимум, чтобы заработная плата выросла и объяснить, из каких источников мы будем это покрывать » , – пояснила Новосад.

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