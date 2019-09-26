Грозит до 5 лет тюрьмы: В Мариуполе мужчина избил полицейского

В Мариуполе (Донецкая обл.) за нападение на патрульного полицейского местного жителя привлекут к уголовной ответственности. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«24-летний мариуполец нанес телесные повреждения сержанту полиции, прибывшему по вызову от граждан, по факту нарушения общественного порядка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей, пытался успокоить нарушителя, однако взамен получил травмы.

Злоумышленник был задержан и доставлен в Центральный отдел полиции.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, по ч. 2 ст.345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей» УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Согласно санкции статьи, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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