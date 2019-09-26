На Донетчине лесхоз заставят уплатить 11,5 млн грн за вырубку сосен в заповедной зоне

В Донецкой области прокуратура требует от Лиманского лесхоза выплатить в пользу государства 11,5 млн грн убытков, причиненных незаконным вырубкой 4 574 сосен на территории Национального природного парка «Святые горы». Об этом сегодня, 26, сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Славянской местной прокуратурой направлен в Хозяйственный суд Донецкой области иск в интересах Государственной экологической инспекции в Донецкой области в ГП "Лиманское лесное хозяйство", уличенное в незаконной вырубке деревьев на территории Национального природного парка "Святые горы"», – говорится в сообщении.

Так, по информации прокуратуры, в течение 2016-2017 годов должностные лица указанного предприятия, не согласовав с Министерством экологии и природных ресурсов Украины лимиты на проведение сплошных и выборочных рубок, не получив разрешение Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации и Государственной экологической инспекции в Донецкой области, распорядились провести незаконные вырубки деревьев в Краснолиманском и Ямпольском лесничестве.

«В результате повреждения 4 574 деревьев породы сосна до степени прекращения их роста на территории объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения государству причинен ущерб на общую сумму почти 11,5 млн грн», – отметили в прокуратуре.

Учитывая грубые нарушения Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины», Положения о порядке установления лимитов использования природных ресурсов общегосударственного значения и Санитарных правил в лесах Украины, прокуратура потребовала взыскать в пользу государства указанную сумму ущерба.

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