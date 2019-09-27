Мирное урегулирование на Донбассе: Глава МИД Германии увидел положительный импульс

Партнеры Украины в нормандском формате видят положительный импульс в процессе мирного урегулирования на Донбассе, и считают, что стоит воспользоваться ситуацией для достижения большего прогресса. Об этом заявил министр иностранных дел Федеративной республики Германии Гайко Маас, выступая на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что проходит в Нью-Йорке, передает «Укринформ».

«Люди в Украине хотят мира, президент [Владимир] Зеленский четко заявил и назвал это приоритетом. Это создало новый импульс. Мы хотим использовать этот импульс», – заявил Маас.

Он привел в качестве примера положительных сдвигов восстановление моста в Станице Луганской (Луганская обл.) По его мнению, это не только пример разведения сил, которого требует минский процесс, но и огромный шаг для людей, которые ежедневно пользуются этим мостом.

Кроме того, министр иностранных дел ФРГ добавил, что Германия вместе с Францией настойчиво работает в нормандском формате, чтобы окончательно решить вопросы, которые «лежат на столе почти четыре года».

«Минский процесс почти замер в последние два года, в середине Европы мы переживаем агрессию, которая стоила более 13 тыс. жизней», – напомнил Маас, подчеркнув, что Германия не может этого принять.

Также, министр выразил убеждение, что Совет Безопасности ООН должен превратиться из органа реагирования на кризис в орган предотвращения кризисов, и наконец начать учитывать причины конфликтов.

Маас подчеркнул, что Германия, которая во времена Второй мировой войны вызвала разрушения в Европе и мире, сегодня должна взять на себя особую ответственность за порядок, обеспечивающий мир.

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