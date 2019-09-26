Ситуация остается тревожной. Президент Болгарии призвал к прекращению боевых действий на Донбассе

Президент Болгарии Румен Радев призвал к соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники на Донбассе, а также выразил надежду на урегулирование «военного конфликта на востоке Украины».Об этом он заявил в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что проходит в Нью-Йорке, сообщает «Укринформ».

«Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Мы призываем к мирному урегулированию конфликта, и считаем, что произошедший обмен заключенными является знаком надежды на его урегулирование», – заявил Радев.

Глава Болгарии также призвал к прекращению боевых действий на Донбассе и соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!