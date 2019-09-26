Школы с интернетом и без туалетов на улице: Министр образования пояснила ситуацию

Нельзя за один год обновить новое образовательное пространство по всей стране. Так считает министр образования и науки Анна Новосад, о чем она рассказала в интервью « BBC News Украина » .

« В конце месяца мы будем иметь статистику по использованию субвенций этого года. Тогда можно будет сказать четко, как была использована субвенция на этот год и не только по Новой украинской школе. У нас также есть субвенция на повышение качества образования, на интернет. И там не все очень хорошо, потому что процент использования денег невысок. Есть вопрос, смогут ли на местах использовать средства до конца этого года. Но я очень надеюсь, что до конца года это произойдет. Из тех расчетов, которые мы делали в начале года, этих средств должно было хватить на две вещи – покрыть все школы, где интернета не было вообще. Их было около 700. И вторая – повысить скорость интернета в школах, где его скорость была менее 30 Мбит/с. Таких школ было около 9 тысяч. Этих денег должно хватить. В октябре будем собирать статистику из школ и можно будет делать выводы » , – пообещала министр.

Она также прокомментировала вопрос, как обстоят дела с туалетами в школах, все ли школы обустроили туалеты внутри помещений. « Насколько я знаю, тех средств, которые были выделены, должно было хватить на все учебные заведения, где туалеты находились на улицах. Нужно получить последние данные статистики, чтобы проверить, все ли было сделано. Но я разговаривала с несколькими управленцами от образования на местах и мне сказали, что иногда цены на работы (по установке туалетов, – ред.) завышались. Там, где можно было сделать туалет за 200 тысяч гривен, он почему-то обходился в сумму порядка миллиона. Поэтому сложно сказать, действительно ли мы покрыли все потребности » , – пояснила Анна Новосад.

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