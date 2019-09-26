В ОБСЕ рассказали о ранении женщины на неподконтрольной Донетчине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточняли информацию о 80-летней женщине, получившей ранения во временно неподконтрольном украинским властям населенном пункте Роза (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 26 сентября.

«25 сентября наблюдатели уточняли сообщения о 80-летней женщине, получившей ранения в результате обстрела в н. п. Роза (неподконтрольный правительству, 89 км к югу от Донецка) 6 сентября. В доме своего сына в н. п. Качкарское (неподконтрольный правительству, 91 км к югу от Донецка) женщина рассказала, что 6 сентября около 06:30 она была в своем одноэтажном доме на ул. Центральной, 3, в Розе, когда услышала неподалеку три взрыва, после чего на нее обрушилась крыша дома», – говорится в сообщении.

По ее словам, женщина пережила шок, получив несколько контузий. Кроме того, у нее все еще наблюдаются проблемы со слухом.

«Команда СММ ранее осматривала ее дом, как и остальные поврежденные домостроения, а также сообщала об еще одной женщине, получившей ранения в Розе», – сказано в отчете Миссии.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, в зоне боевых действий на Донбассе с начала 2019 года в результате обстрелов погибли 16 мирных жителей.

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