США будут помогать Украине бороться с коррупцией, – Помпео

Соединенные Штаты Америки намерены помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией в стране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает « РБК.Украина » .

По словам Помпео, в Белом доме стараются укрепить отношения с Киевом, чтобы помочь в борьбе с коррупцией.

США пытаются использовать любые возможности для улучшения отношений с Украиной. « Каждое из действий, которое было предпринято чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и отвечало цели, которая поставлена ​​перед нами. Мы пытались использовать эту возможность, чтобы создать лучшие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции в Украине. Надеюсь, мы сможем помочь ему (Зеленскому, – прим.) добиться этого » , – подчеркнул он, комментируя скандал вокруг телефонного разговора президентов Украины и США.

Напомним, что Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.

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