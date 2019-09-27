«За лям можно полгорода купить»: Какова стоимость квартир в прифронтовом Счастье (Фото)

Прифронтовой город Счастье находится всего в 24 км от неподконтрольного украинской власти Луганска, в довоенное время путь между этими городами на автомобиле занимал полчаса.

В Счастье сейчас проживает чуть более 11 тыс. человек, в списке избирателей на июльских парламентских выборах-2019 числилось 9 903 чел.

О каком-либо экономическом развитии прифронтовых городов сегодня говорить не приходится. При возможности люди стараются уезжать подальше от войны. Но рынок недвижимости в Счастье активным назвать нельзя – желающих приобрести здесь квартиры не так уж много.

Тем не менее, в продаже жилье есть. На сайтах недвижимости – всего 13 объявлений.

1-комнатную квартиру (35,3 кв. м) в центре города продают за $3 000 («очень теплая, ухоженная, жилое состояние»).

2-комнатные квартиры предлагают, в основном, за $2 600 (гостинка) до $5 500. Есть два варианта за $8 000 и даже $15 000, но каково их наполнение – не понятно, из иллюстраций – лишь план-схема. В прочем, единицы жилья имеют фотографии, в основном – лишь план-схемы.

Предложения по 2-комнатным квартирам

3-комнатных квартир – 4 предложения ($7 700, $8 000, $11 500 и $18 000). Фотографии представлены у первых трех вариантов:

Также в Счастье пытаются продать частные дома и дачные домики – таких предложений 8:

Но на месте купить жилье можно дешевле, чем через сайты. Так, объявления на стенах зданий и столбах гласят, что 1-комнатную квартиру можно найти за $2 500, «двушку» за $3 000, а «трешку» за ($5 500). Фото таких объявлений опубликовал в Facebook представитель Правозащитного центра «Поступ» Евгений Васильев, прокомментировав: «За лям можно купить полгорода».

Как отмечают подписчики Васильева, в Счастье «вернулись цены на 20 лет назад». А некоторые утверждают, что аналогичная стоимость недвижимости сейчас в неподконтрольном Луганске.

«Я бы на вашем месте не терялся, а покупал. Если откроют контрольно-пропускной пункт в Счастье, цена этой недвижимости вырастет в 3 раза за одну ночь. Посмотрите на Станицу Луганскую, в каждой халупе – хостел», – замечает Александр Чередниченко.

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