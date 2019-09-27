Вот до чего доводит жизнь в «ДНР»: В Донецке пьяный водитель врезался в маршрутку с людьми (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП: пьяный водитель на легковом авто въехал в маршрутку с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут дончане, авария произошла 26 сентября в 17:30 в Пролетарском районе, возле «Амстора». «Пьяное тело (как оказалось, работает водителем автобуса на 11-м маршруте) на ВАЗ-2101 въехало в маршрутку с людьми. До этого ехал по ул. 301-й Стрелковой Дивизии на одних дисках (с правой стороны машины), при этом крушил мусорные баки, подрезал автомобили и подвергал опасности многочисленных пешеходов», – рассказывает Сергей.

По его словам, после приезда «ГАИ» водитель «пытался договориться», кричал, что ему все можно.

Местные жители обсуждают ДТП, высказывая разные мнения о причинах:

Василий: «Блин, результат я видел, объезжая пробку, его еще барышня, видимо, жена, под руку от машины отводила»;

Дмитрий: «Вот до чего доводит жизнь в ДНР»;

Мария: «Тут не имеет значения, ДНР или не ДНР, тут можно сказать так: вот до чего доводит езда пьяным за рулем. Выпил – не лезь за руль! Я бы, честно, хотела, чтобы у пьяных забирали права навсегда»;

Ярослав: «Хоть забирай права, хоть нет, один фиг и без прав бухие ездят. А ДНР тут вовсе не причем, все зависит от человека».

Юрий: «Обычные люди хотят равняться на людей, которые при власти. Почему им можно, а нам нельзя».

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