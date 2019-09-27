Самолет Фиделя Кастро: Как в Славянске готовят специалистов авиации (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.), несмотря на трудности, связанные с проведением военных действий на Донбассе, продолжают готовить специалистов по обслуживанию авиационной техники.

Славянский колледж Национального авиационного университета в городе продолжают называть по-старинке – САТУ (Славянское авиационное техническое училище). Сегодня, 27 сентября, учебное заведение отмечает свое 55-летие.

В 1964 году выбор Славянска для создания авиационного училища был не случайным. «Город имеет достаточно большую авиационную биографию. В начале 20 годов прошлого века в нашем городе был образован один из первых аэроклубов в Украине. Много его воспитанников получили первый опыт полетов на дирижаблях и легкомоторных самолетах. Кроме того, Славянск – это транспортный узел на Северный Кавказ. Поэтому была необходимость в младших специалистах, которые могли обслуживать авиационную технику, используемую в сельском хозяйстве», – пояснил «Донецким новостям» начальник Славянского колледжа НАУ, кандидат технических наук Сергей Завгородний.

Первоначально в училище готовили авиационных техников-механиков по эксплуатации самолетов и двигателей. Со временем спектр специальностей начал расширяться. Добавились авиационные электрики, авиационные прибористы и специалисты по специальному транспорту.

Сегодня Славянский колледж НАУ – это высшее учебное заведение 1 – 2 уровня аккредитации, ведущее подготовку по 11 специальностям.

Учебный процесс организован в двух корпусах. Практические занятия по авиационному оборудованию проходят на учебном аэродроме и в учебных мастерских. С технической документацией, учебными материалами курсанты могут ознакомиться в библиотеке колледжа.

События 2014 года помещения (в городе с апреля по июль велись масштабные боевые действия) внесли коррективы в работу колледжа. Первоначально это сказалось на учебной базе – территория колледжа была полностью захвачена. «Два месяца мы не имели доступа в свои помещения. Они фактически были на разграблении. Когда мы пришли – компьютерной и оргтехники нет, 95 % окон выбиты, 80% дверей выбито. На территории – боеприпасы. То, что есть на сегодняшний день, это все восстановлено благодаря усилиям трудового коллектива, в первую очередь», – вспоминает Завгородний, который с 2003 года возглавляет учебное заведение.

В довоенный период в САТУ учились ребята практически со всей Донецкой области, сейчас регион разделен. Плюс Славянск относится к зоне проведения Операции объединенных сил (ранее – АТО), и это тоже отражается и на количестве студентов. «К сожалению, мы потеряли достаточно большое количество наших абитуриентов – будущих студентов. Раньше к нам ежегодно поступало на обучение около 50 человек из Крыма. Много было студентов из южных районов Донецкой области – Новоазовского, Старобешевского районов, а также из Горловки и Енакиево. Много очень ребят было из Луганской области. Сейчас количество этих детей радикально уменьшилось, и мы в один год это все потеряли. Основной состав нынешних студентов – наши местные дети из Славянска и района. Также есть ребята из Краматорска, южных районов Харьковской области. К сожалению, из других регионов Украины ребят очень мало. Это, увы, "результат" 2014 года. Мы реально понимаем, что родители многократно подумают, прежде чем отправят своих детей учиться сюда (в зону ООС, – ред.)», – делится руководитель колледжа.

В довоенный период в СК НАУ обучались 800 студентов, сегодня их 472:

415 студентов дневной формы обучения (из них 404 обучаются за счет госбюджета);

57 – на заочной.

«Небольшое количество студентов, в основном, это заочная форма обучения, обучается на платной основе. Стоимость обучения составляет от 9450 до 11450 грн за год в зависимости от формы обучения», – пояснил Завгородний.

Приходят ребята как после 9 класса, так и на базе 11 классов. Также есть студенты, которые получили базовое профессиональное образование в училищах. «Учатся у нас, как юноши, так и девушки. Соотношение по колледжу в целом, примерно одинаковое – 50 на 50», – уточнил начальник колледжа.

Сейчас в СК НАУ готовят специалистов не только, связанных с авиацией (но до сих пор обучают механиков, прибористов, спецтехников, электриков и др.). Спектр обучения существенно расширен – это и автоматизация производственных процессов, и медицинская техника, автомобильное направление, ряд экономических специальностей, программирование и вычислительная техника. «В этом году мы уже будем проходить аккредитацию по новой специальности экономического профиля, связанной с финансами и банковским делом. Поэтому на месте не стоим», – говорит Сергей Завгородний.

Сегодняшние выпускники получают диплом «младшего специалиста», но уже со следующего года СК НАУ будет готовить «младших бакалавров».

Обучают студентов 79 педагогов, среди них – 4 кандидата наук. Еще 70 сотрудников обеспечивают учебно-воспитательный процесс. Сотрудники практически все местные, или из близлежащих городов – Краматорска, Николаевки. Работает один переселенец из Донецка.

Но авиационный остается основным профилем колледжа. Раньше все курсанты САТУ носили форму синего цвета. «Сейчас форму надевают, если проводятся какие-то торжественные мероприятия. Это дисциплинирует, показывает нашу принадлежность к авиации», – говорит Завгородний.

У СК НАУ сохранился собственный аэродром. «На окраине Славянска был раньше городской аэродром. Потом в связи с образованием училища его передали нам. Сейчас это учебный аэропорт колледжа. Там курсанты могут практически освоить те теоретические навыки, которые они получают во время образовательного процесса. На стоянках – вертолеты МИ-8, самолеты АН-2, Як-40. Это учебная техника. Она не летает, хотя в свое время все эти воздушные суда прилетели в Славянск своим ходом и садились здесь, на аэродроме. Сейчас эта техника используется как учебное пособие в образовательном процессе», – комментирует начальник колледжа.

Сегодня в СК НАУ есть возможность получить сертификат по требованиям PART-66. Для этого сюда ежегодно приезжают около 150 представителей авиапредприятий и заводов изготовителей со всей Украины. «С 2012 года мы начали в колледже проводить работу не только по подготовке авиационных специалистов, но и прием сертификационных экзаменов по стандартам ЕАСА (PART-66). Это европейские стандарты, которые определяют требования к техническому персоналу, обслуживающему воздушные суда», – отметил Сергей Завгородний.

В центре Славянска стоит памятник самолету Як-40 (одной из первых серий). Существует городская легенда, что этот самолет принадлежал лично Фиделю Кастро. Мол, лайнер прибыл в СССР на ремонт, но был заменен на более совершенную модель, вследствие чего остался в Славянске где и был установлен на пьедестал. «Это легенда, конечно. Сейчас этот самолет находится на балансе города», – развенчал миф эксперт.

После 2014 года кроме проблемы с оттоком студентов, СК НАУ столкнулся и с проблемой нехватки финансирования. Полноценно восстановить учебную базу нет средств. Кроме того, она нуждается в обновлении, модернизации. «Факультетом архитектуры и строительства НАУ подготовлен проект реконструкции нашего учебного заведения, исходя из реалий сегодняшнего дня. Но все упирается в финансирование. Мы обратились к новому главе Донецкой военно-гражданской администрации, к новому министру образования. Мы хотим, чтобы наш проект включили на рассмотрение Международной конференции по восстановлению Донбасса, которая пройдет в октябре в Мариуполе. Надеемся на с привлечение международных доноров, а также на помощь профильного министерства и области», – резюмировал Сергей Завгородний.

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