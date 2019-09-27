7-дневный, 4-дневный, 3-дневный отдых: В «ЛНР» сообщили о переносе выходных (Перечень)

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «правительство ЛНР» «утвердило» перенос выходных дней в 2020 году. Об этом говорится в опубликованном на местных интернет-ресурсах «постановлении».

«Перенести в 2020 году следующие выходные дни: с воскресенья 19 апреля на пятницу 3 января; с воскресенья 7 июня на понедельник 6 января», – говорится в «документе».

Как уверяют в «ЛНР», таким образом, в 2020 году будут следующие дни отдыха: «семидневный отдых с 1 по 7 января (в целом новогодние каникулы продлятся с 31.12.2019 по 07.01.2020); трехдневный отдых с 22 по 24 февраля, трехдневный отдых с 7 по 9 марта, трехдневный отдых с 1 по 3 мая, четырехдневный отдых с 9 по 12 мая; 4 ноября; 31 декабря».

«Также 24 сентября 2019 года правительством ЛНР принято постановление, которым был исключен перенос рабочего дня с понедельника 30 декабря на субботу 28 декабря 2019 года. Таким образом, в декабре 2019 года суббота 28 декабря будет выходным днем, а понедельник 30 декабря будет рабочим днем», – заявили в «республике».

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