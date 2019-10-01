Вокзал, трамвай и тропинка в парк: Житель Горловки показал микрорайон Майский (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег побывал в районе железнодорожного вокзала. Как сегодня выглядит микрорайон Майский, расположенный вблизи вокзала, Олег показал в соцсети.

В Майском – пивбар, бывшее училище. Жилая застройка представлена пятиэтажными домами, а также частным сектором. Есть дома старой застройки, которые были возведены в начале 20-го века. Есть трамвайная линия: ходит маршрут №1. Также сюда можно добраться автобусом №35, у которого, как и у трамвая, в микрорайоне – конечная остановка.

Возле крайней пятиэтажки (самой дальней от вокзала) – тропинка, ведущая в парк им. Горького. По тропинке можно выйти к бывшей эстраде. Олег вспоминает, что раньше на эстраде постоянно выступали разные артисты, а зрители сидели на деревянных лавочках.

Олег также прошел мимо стадиона. «Это было грандиозное сооружение с грандиозными мероприятиями», – отметил горловчанин.

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