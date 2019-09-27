ВСУ получили новые мобильные минометы

Вооруженные силы Украины в рамках государственного оборонного заказа получили первую партию мобильных минометов БАРС-8ММК 4909 120 А. Об этом сообщает «Милитарный портал».

Сообщается, что в одной из воинских частей прошли приемо-сдаточные испытания мобильных минометов Барс-8ММК 4909 120 А. Эта система впервые поставляется в Вооруженные силы Украины. Во время приема были проверены основные тактико-технические характеристики, а также проведены стрельбовые испытания.

В Барс-8ММК используются как отечественные, так и комплектующие производства стран-членов НАТО. Основная составляющая ММК – автоматизированная минометная система калибра 120-мм, которая автоматически может развертываться и свертываться, также есть автоматизированная система наведения и управления огнем миномета, что обеспечивает отображение информации на электронной карте, подготовку вычисленных в автоматическом режиме установок для стрельбы, поражения целей и корректировки огня и контроль эффективности стрельбы.

За счет автоматизации и интуитивности системы управления огнем Барс-8ММК обслуживается меньшим экипажем по сравнению с обычными минометными системами.

Фото: скриншот сайта «Милитарный портал»

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