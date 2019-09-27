Чтобы предотвратить коррупцию: Общественники направили Зеленскому письмо относительно министра МинВВОТ

Сегодня, 27 сентября, общественники направили в адрес первых лиц Украины – президента и премьер-министра – обращение с требованием пересмотреть назначение Оксаны Коляды на должность главы Министерства по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ). Об этом «Донецким новостям» сообщила председатель ГС «Сильніші разом» (ОС «Сильнее вместе») Лилия Веревкина.

Сбор подписей под Совместным открытым письмом велся с 20 сентября, и на сегодняшний день обращение поддержали 44 общественные организации и движения переселенцев, ветеранов АТО / ООС и ветеранов Афгана.

В письме активисты аргументируют свое несогласие с назначением Коляды министром МинВВОТ. «Хотя О. Коляда была представлена общественности, как избранная ветеранами, но фактически ее кандидатуру предложило лишь одно объединение ветеранов АТО / ООС. Не было общественного обсуждения, не были учтены пожелания других бенефициаров», – отмечают общественники.

«Сразу О. Коляда заняла позицию, которую она открыто подчеркивает в СМИ и соцсетях, что не готова заниматься темой защиты прав внутренне перемещенных лиц, ВПЛ / АТО, и лиц, проживающих на оккупированных территориях», – говорится в письме.

«Мы не удовлетворены ее подходом к общению с общественным сектором. О. Коляда выбрала путь общения только с грантовыми организациями, проведения тайных кулуарных встреч с отдельными представителями общественных организаций, о которых мы узнаем постфактум», – приводят третий аргумент подписанты.

Они также напоминают о опубликованной в СМИ и соцсетях информации, «которая не была официально никем опровергнута», о причастности Коляды к деятельности «ДНР», к противодействию проведения Майдана в 2014 году. «Большинство из организаций ветеранов, которые подписали и данное письмо, направили Вам, господин Президент, отдельные письма, где отметили, что наличие в биографии О. Коляды "черных пятен" делают невозможным ее нахождение в должности министра МинВВОТ», – подчеркивают общественники.

Также для того, чтобы ускорить реформирование направления защиты прав ветеранов, переселенцев и жителей неподконтрольных Украине территорий, подписанты просят рассмотреть кандидатуры двух своих представителей на должность советников при Офисе президента по направлению проблем ветеранов ООС/АТО, а также по вопросам переселенцев и жителей неподконтрольной территории.

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В комментариях «Донецким новостям» относительно результативности направленного обращения Лилия Веревкина отметила: «Все организации, которые подписались, понимают, что в 99,99% нас просто не услышат. К сожалению. Но с другой стороны, если мы промолчим, и новое министерство станет двойником МинВОТ и МинВет в своей беспомощности и коррупционных схемах, то мы будем понимать, что хоть что-то пытались изменить».

Если все-таки Оксана Коляда останется в должности министра, Веревкина сомневается, что подписанты с ней смогут найти общий язык.

По словам общественницы, к Коляде двоякое отношение даже среди ветеранских организаций (которых она изначально должна была представлять, как министр по вопросам ветеранов). «Организации ветеранов ее уже знают, и они разделены на два лагеря: одни, которые ее поддерживают – это ее общественный совет при МинВВОТ, и другие – которых она не слышит и не воспринимает. Есть такие организации, которые имеют положительный опыт по реализации и защите прав ветеранов – в первую очередь это г. Винница и г. Днепр. Но, к сожалению, за все время Оксана Коляда не захотела найти с ними общий язык... Поэтому второй лагерь, по моему мнению, вряд ли пойдет на "мировую". И хотя их подписей под нашим обращением не так много, но именно ветеранские организации первые возмутились назначением Коляды», – сказала председатель ГС «Сильніші разом».

«По организациям ВПЛ – здесь сложнее. Надо понимать, что организации, которые защищают внутреннее перемещенных лиц, имеют несколько уровней: 1) грантовые, они всегда "привластные", им все равно кто; 2) организации, которые закреплены за политическими партиями – там отдельная игра, и они пока молчат, 3) независимые членские организации ВПЛ... Пока общение с последней группой Оксана Коляда не планировала, была единственная встреча, на которую смогли попасть настоящие ВПЛ. Надо отметить, что мы постоянно предлагаем помощь в "запуске" министерства, потому что знаем и тематику, и многие из нас имеет соответствующее образование, и готовы на волонтерское участие. Но Коляда категорически против рассматривать наши рекомендации, которые мы предоставляем в министерство. Поэтому сказать сложно», – продолжила общественница.

Она считает, что наиболее взрывоопасной сейчас является проблема модульных городков, в которых проживают переселенцы. И если министр ее не решит, то эти городки «могут стать той бомбой, которая снесет ее с должности».

«Для всех объясняю: сейчас все модульные списаны донорами, их передали на баланс областным и городским советам. Земля под ними или уже частная, или в состоянии продажи. Оплата коммунальных услуг идет через частные фирмы с их наценками, потому что это оформлялось по принципу "земли". Среди отдельных политических сил идут разговоры о возможности запустить кризисную ситуацию по модульным городкам одновременно во всех областях. С целью вызова массовых протестов. Сейчас идет осень, потом – зима. А это тысячи людей, как взрослых и детей! Если Оксана, Вы это читаете, Вы должны понять, что вы этим вопросом должны заняться в первую очередь!», – акцентировала Лилия Веревкина.

«Мы ждем действий, а не кулуарных игр!», – резюмировала она относительно министра МинВВОТ.

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