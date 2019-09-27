Ситуация в пунктах пропуска утром 27 сентября: Проезда ожидали 310 авто

Сегодня, 27 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 50,1 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 11865 человек и 1220 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10360 человек и 1640 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9960 человек и 1670 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4685 человек и 955 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 13230 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 310 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 35/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Андрей: «5:12. "Каргилл" на 5:00 очередь на спуске с моста. Льготная до спуска с моста».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Lena: «7:42. Курахово. Льготку пропускают хорошо, основная машин 40-50».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Jujik»: «5:02. Всем доброе утро, Еленовка в Украину до второго туалета, льгота в половину».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Mona»: «8:35. Гнутово на выезд в Украину, очередь от вывески выезда из села. Движение есть».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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