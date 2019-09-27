ЮНИСЕФ направил гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) направил в четверг, 26 сентября, на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 8,8 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 4 грузовика с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН "UNICEF". Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены медицинские препараты и оборудование для водоснабжения весом 8,8 тонны», – сказано в сообщении.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!