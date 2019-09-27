Была без обуви и теплой одежды: В Северодонецке ночью искали потерявшуюся девочку

В Северодонецке (Луганская обл.) патрульные помогли разыскать 7-летнюю девочку, которая посреди ночи оказалась на улице. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

26 сентября поздно вечером в полицию позвонил северодончанин, который сообщил, что к нему обратилась женщина, потерявшая ребенка. Мать рассказала полицейским, что девочке на вид около 7 лет, и она самостоятельно вышла из квартиры босиком и в легкой одежде. Также женщина уточнила, что девочка совсем не разговаривает.

Патрульные сразу начали поиски ребенка, так как девочка оказалась на улице в легкой домашней одежде, а температура воздуха снизилась до нуля. Кроме полицейских, на поиски отправились родственники и знакомые родителей ребенка.

Через некоторое время девочку обнаружили в одном из магазинов Северодонецка. Патрульные вернули замерзшего и перепуганного ребенка матери, которая сразу завернула ее в теплую одежду. В дальнейшем инспекторы сопроводили семью домой, где их уже ждала следственно-оперативная группа, которая детально будет устанавливать обстоятельства происшествия.

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