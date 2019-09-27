На Луганщине горела иномарка (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) спасатели 26 сентября ликвидировали возгорание легкового автомобиля. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что в 13:26 спасателям поступила информация о том, что на парковке возле торгового комплекса по пр-ту Гвардейскому в Северодонецке горит автомобиль.

«Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горит легковой автомобиль "Opel Omega". Пожар ликвидирован в 13:39. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причины пожара устанавливаются», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

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