Сводка из зоны ООС за 26 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ходе обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из автоматического гранатомета и снайперского оружия;

неподалеку Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого и Павлополя – из стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки – из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из миномета калибром 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;

вблизи Травневого – из миномета калибром 82 мм и автоматического гранатомета.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Травневого – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

вблизи Новолуганского – из миномета калибром 82 мм.

В «ДНР» сообщают, что «военные Киева за минувшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 169 единиц. Обстрелам подверглись поселки шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Доломитное и Зайцево; Докучаевск; села Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное. В результате обстрелов в Старомихайловке по ул. Дальневосточная поврежден дом».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район населенного пункта Калиновка. Огонь велся из миномета калибром 82 мм, противотанкового гранатомета СПГ-9 и стрелкового оружия».

Также в «ЛНР» уверяют, что «ВСУ сегодня утром обстреляли из гаубиц "Гвоздика" калибром 122 мм район села Нижнее Лозовое».

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