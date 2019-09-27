В Донецке сообщают о травмировании горняка в шахте

В неподконтрольном украинским властям Донецке в шахте травмирован горняк. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», инцидент произошел 26 сентября в Донецке, на шахте им. Скочинского: горнорабочий очистного забоя был травмирован обрушившимся куском породы.

Пострадавшему, 1972 года рождения, была оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в «республиканский» травматологический центр.

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