Зеленский призвал ООН мониторить нарушения прав человека на неподконтрольных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинский президент поблагодарил генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал ООН осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно неподконтрольных украинским властям территориях Украины.

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