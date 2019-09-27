В Краматорске полиция проверяет информацию о минировании госучреждений (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) полиция проверяет сообщение о минировании зданий городского суда и исполкома. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

«Сообщение об угрозе взрыва поступило на электронный адрес Краматорского отдела полиции. Отправитель указал, что намерен вызвать взрыв в здании суда и у исполкома. Сейчас на месте работают полиция и спасатели», – сообщили в полиции.

Также отмечается, что электронное письмо пришло в полицию в 8:20. Мужчина сообщил, что самодельное взрывное устройство большой мощности заложено в здании городского суда и у здания исполкома.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы, работники службы по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы.

«Сейчас опасный район оцеплен. Полиция обеспечивает охрану периметра. Взрывотехники и кинологи со служебными собаками направлены для обследования территорий. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лица, сообщившего о намерении совершения теракта», – отметили в полиции.

Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции

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