«Лучший украинский донецкий куркуль»: Переселенка из Донецка поделилась историей успеха (Фото)

После начала военного конфликта семья Людмилы Юрковой переехала из Донецка в Краматорск (Донецкая обл.). Женщина попыталась сделать сыр по рецепту из интернета. Сейчас она имеет свою торговую марку, в ее бизнесе задействована семья и 3-е работников. В сентябре 2019 года Людмила стала победительницей областного конкурса «Предприниматель года Донецкой области-2019» в номинации «Лучший украинский донецкий куркуль». Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

«Фактически, жизнь с нуля началось, был определенный шок, у нас в кармане было 600 грн. Что делать дальше? Где-то в этот момент я вспомнила вкусы детства. Моя бабушка жила и работала в Винницкой области, я помню вкус домашних натуральных продуктов, и я попыталась сама сделать сыр», – вспоминает Людмила.

В Краматорске она стала покупать домашнее молоко, ей захотелось воспроизвести знакомые вкусы. «Опыта изготовления сыра у меня вообще не было. Мы знали, что таких продуктов нет на рынке. Первые рецепты нашли в интернете, уже потом мы стали ездить, расспрашивать, учиться у мастеров», – говорит предпринимательница.

Первые свои сыры Людмила с семьей делала дома в тех кастрюлях, которые заняли друзья. Женщина вспоминает, что это было трудно, ведь каждый раз поднимали 40-литровые емкости. Свои сыры продавали сначала на рынке в Славянске. Делали это, чтобы получить обратную связь и узнать мнение покупателей.

«Мы слышали от людей фразу: "Не останавливайтесь". Это вдохновляло продолжать делать дальше. Хотя наш сыр был дороже того, который был на рынке, его покупали, ведь люди оценили качество натурального продукта», – рассказала переселенка.

Первую заявку на грант уговорили заполнить друзья. Через несколько месяцев Людмила уже получила деньги. Это был грант от чешской организации «Человек в беде». «Получили 20 тыс. грн. Тогда это были большие деньги для нас, и мы приобрели оборудование», – делится Людмила.

Впоследствии семья получила еще один грант от ПРООН, на который также приобрели оборудование. В прошлом году по программе «Украинский донецкий куркуль» достроили отдельное помещение для изготовления сыров. И еще докупили специализированное профессиональное оборудование для сыроделия.

Сейчас свои крафт-сыры Людмила продает вместе с другими производителями в специализированном магазине в Дружковке. До этого имела точку на рынке в Краматорске, но она не приносила желаемых доходов.

«Мы скооперировались с другими производителями, ведь так легче выжить. Опыт в Краматорске был отрицательный, но это тоже опыт, хорошо, что мы его имеем. Сейчас у нас есть планы создать пищевой кластер, надеюсь, это поможет в дальнейшем развитии дела», – поделилась планами Людмила.

Свою победу в областном конкурсе ко Дню предпринимателя Людмила называет оценкой работы ее команды. Женщина говорит, если бы не эти грантовые проекты, ее семья не могла бы так развивать собственный бизнес.

Тем, кто только думает о собственном деле, предпринимательница советует обязательно попробовать свои силы и уверенно идти к цели, несмотря на препятствия, тогда успех придет.

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