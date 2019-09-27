«Шахтер» – «Ворскла»: Превью матча

В 9-м туре чемпионата ФК «Шахтер» в Харькове примет «Ворсклу». Матч состоится сегодня, 27 сентября на ОСК «Металлист». Начало в 19:00, сообщает пресс-служба «горняков».

Перед матчем. «Шахтер» лидирует со стопроцентным показателем: 24 очка в 8 турах. Чемпион на 10 пунктов опережает «Десну» и «Динамо». После нелегкой выездной победы над «Десной» команда получила выходной, а затем приступила к целенаправленной подготовке к матчу с «Ворсклой», где главная цель – добыть максимальный результат и сохранить отрыв от преследователей. Только потом «оранжево-черные» смогут переключить мысли на Лигу чемпионов: в ближайший вторник подопечным Луиша Каштру предстоит сыграть в Милане с «Аталантой».

Соперник. После 2 поражений от «Зари» и «Десны» на старте сезона «Ворскла» провела успешную серию в 3 последующих турах: победы над «Львовом» (3:2), «Колосом» (3:0) и ничья с «Днепром-1» (1:1). В этих матчах по 2 гола забили Эдин Шехич, Юрий Коломоец и Игорь Пердута. Впрочем, затем команда последовательно уступила «Александрии», «Карпатам» и «Динамо», потому сейчас располагается в таблице на 10-м месте. Наряду со «Львовом» и «Олимпиком» полтавчане пропустили 14 мячей.

Для экс-футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Косовского это первый сезон в качестве главного тренера. Он возглавил «Ворсклу» в марте и завершал прошлый чемпионат как исполняющий обязанности, а летом был утвержден в должности. При нем чуть снизился процент использования длинных передач и сократилась средняя дистанция ударов (17 метров). Кстати, полтавчане стабильно пробивают по воротам 10 и больше раз за 90 минут.

Под руководством Косовского дебютировали 5 из 7 новичков клуба: Владимир Баенко стал основным защитником, бразилец Луизао занял место в средней линии, нападающий Рубин Хебай выходит на замены, полузащитник Пап-Альюн Ндиайе появился в концовке поединка с «Карпатами». Вратарь Даниил Каневцев начал в старте матч с «Динамо», но из-за травмы покинул поле уже в первом тайме. А вот Зураб Очигава играл только за молодежный состав, тогда как экс-защитник молодежек «Барселоны» и «Ливерпуля» Хуанма пока лишь набирает кондиции по индивидуальному графику.

История взаимоотношений. С «Ворсклой» проведено 48 матчей: 37 побед, 9 ничьих и 2 поражения при 99 забитых и 28 пропущенных мячах. На поле «Шахтера» полтавчане не побеждали никогда.

Предыдущая встреча в чемпионате. В прошлом году команды дважды пересеклись на первом этапе УПЛ. Разгромив соперника в Харькове 4:1, «горняки» в ноябре увезли 3 очка и из Полтавы. На 19-й минуте Веллингтон Нем использовал свой шанс после паса Тайсона, а на 41-й Майкон отправил мяч в сетку со штрафного – 2:0. «Ворскла» имела возможность сократить счет после перерыва, но Пятов отбил удары Коломойца и Сакива.

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