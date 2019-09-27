В Донецке сообщают о двух ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 27 сентября, произошло два ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В одной аварии, которая произошла сегодня утром на пр. Ильича, перед бул. Шахтостроителей, столкнулись 3 легковых автомобиля.

Во время еще одной аварии в центре Донецка возле пешеходного перехода столкнулись 2 легковых автомобиля.

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