Помощник президента РФ поздравил «экс-главу ДНР» с трудоустройством в России

Помощник президента РФ Владислав Сурков поздравил Дмитрия Трапезникова с избранием главой администрации города Элиста в РФ. Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

«Знаю вас по вашей работе на руководящих постах в ДНР. Не сомневаюсь, что и в Калмыкии вы будете работать так же эффективно и с такой же пользой для граждан», – говорится в поздравлении.

«Рад и горжусь, что наши донецкие кадры востребованы», – приводит российское издание слова Суркова.

После ликвидации 31 августа 2018 года «главы ДНР» Александра Захарченко Дмитрий Трапезников стал «исполняющим обязанности главы ДНР», однако в РФ заявили, что Дмитрий Трапезников занимает должность «и.о. главы ДНР» незаконно – такое мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. И уже 7 сентября его сменил «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин, который после «выборов в ДНР» стал «главой ДНР».

После этого в российских СМИ появилась информация, что на прием в администрацию президента РФ пытались попасть «экс-министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев (Ташкент), «экс-врио главы ДНР» Дмитрий Трапезников, а также «экс-советник главы ДНР» Александр Казаков, но попытка не удалась. Позже сотрудники Службы безопасности Украины перехватили разговоры из «ДНР», в которых «экс-врио главы ДНР» Дмитрий Трапезников обсуждает изменения во «властной структуре» и согласования этих действий с Кремлем сначала с «экс-советником главы ДНР» Александром Казаковым, а потом с «врио главы ДНР» Денисом Пушилиным.

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