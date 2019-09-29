Переселенка открыла собственный магазин и хочет создать сеть по продаже чая, кофе и сухофруктов

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Новоазовска (Донецкая обл.) Татьяна Андреева из-за вооруженного конфликта на Донбассе потеряла дом и работу, но благодаря грантовой поддержке на подконтрольной Украине территории открыла собственный магазин.

Так, женщина была вынуждена переехать в Бердянск (Запорожская обл.), где первые два года после переезда ей было очень трудно найти работу – выживала только с помощью социальной выплаты.

По ее словам, местные жители не очень доброжелательно относились к «донецким», потому что в то время было много аферистов, прикрывающихся тем, что они переселенцы. «Чтобы обеспечить семью, я начала изготавливать женские украшения и продавать их. Потом решила посетить тренинг для переселенцев по созданию своего собственного бизнеса, который и побудил меня открыть собственное дело», – вспоминает Татьяна.

В 2018 году переселенка подала заявку на первый грант от Программы ООН на открытие собственного бизнеса. Тогда к своему удивлению она выиграла, получив небольшую, но ​​необходимую сумму на начало реализации бизнес-идеи.

Через два месяца Татьяна выиграла еще один грант. Так женщина открыла собственный магазин, где реализует кофе и чай.

Татьяна мечтает расширить бизнес и открыть отдел «Сухофрукты и орехи». Поэтому активно ищет предпринимателей – поставщиков необходимого товара. Среди будущих партнеров Татьяна хочет видеть именно переселенцев, чтобы, объединив усилия, помочь друг другу.

В будущем Татьяна планирует открыть сеть магазинов по продаже чая, кофе и сухофруктов. Сейчас подает заявку на очередной грант по запуску собственного производства чая и кофе.

Также переселенка готовится зарегистрировать собственную торговую марку с названием «Цікава».

Источник: Бізнес-Схід

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