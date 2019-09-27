Житель Донетчины сдал полиции оружие, которое использовали НВФ

Житель Лиманского района сдал полиции оружие, которое использовали незаконные вооруженные формирования (НВФ). Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«К сотрудникам Лиманского отделения обратился житель пгт Дробышево и сообщил, что хранит оружие. По словам мужчины, "боекомплект" он собрал еще в 2014 году на месте бывшего блокпоста боевиков. Правоохранители изъяли однозарядное ружье "ТОЗ-Б 16", винтовку, пистолет "АПС", 9-миллиметровые и мелкокалиберные патроны», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В ведомстве также добавили, что согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее оружие органам власти, освобождается от уголовной ответственности.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!