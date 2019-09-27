На Луганщине после ДТП с участием «Камаза» 5 человек оказались в больнице (Фото)

На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали 5 человек. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Авария с участием автомобилей «ВАЗ-2103» и «Камаз» произошла 26 сентября в Станично-Луганском районе на автодороге «Счастье-Широкий» в районе с. Плотина. В результате ДТП водитель и 4 пассажира легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции Станично-Луганского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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