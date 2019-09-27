В Харькове прошел Shakhtar Talent Day (Фото)

В среду, 25 сентября на ОСК «Металлист» в Харькове состоялся Shakhtar Talent Day. Это уже седьмое мероприятие Shakhtar Social, позволяющее детям проявить свой талант, а селекционерам – просмотреть кандидатов в Академию клуба. В Харькове Talent Day прошел во второй раз, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

На поле ОСК «Металлист» соревновались 82 мальчика 2006 и 2007 года рождения. На Talent Day приехали дети из 20 населенных пунктов страны (Винница, Запорожье, Изюм, Краматорск, Краснокутск, Лисичанск, Лозовая, Луганск, Покровск, Новомосковск, Одесса, Первомайск, Рубежное, Харьков, Безлюдовка, Песочин, Украинск, Шпола, Хмельницкий, Черкассы).

«Согласно формату, участники в случайном порядке были распределены на 5 групп и играли 4 на 4 со сменой составов, в каждом матче набирая баллы, которые позволяют более ровно распределить ребят на втором этапе», – рассказали в пресс-службе.

Ключевое нововведение Shakhtar Talent Day: отныне топ-пятерка гарантированно приглашается на просмотр в Академию ФК «Шахтер». В Харькове победителями стали Арсений Вдовиченко (Одесса), Роман Сницар (Украинск), Михаил Ленарт (Харьков), Евгений Петров (Одесса) и Кирилл Губарев (Краматорск). Также они получили в подарок форму «Шахтера».

Кроме того, за действиями ребят следит селекционер Академии «оранжево-черных», отмечающий перспективных футболистов без привязки к набранным баллам.

«Все прошло хорошо! Стадион великолепен, а дети вышли на поле с большим желанием проявить себя. Были участники с неплохими задатками, по баллам не попавшие в группу лидеров, некоторых мы взяли на заметку и по возможности постараемся приглашать на просмотр. Все по-своему талантливы. И то, что ребята из глубинок также получают шанс себя показать, – несомненный плюс таких мероприятий», – сказал тренер-селекционер Академии «Шахтера» Максим Можаев.

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

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