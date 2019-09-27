В штабе ООС рассказали об обследовании КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» (Фото)

Общая межведомственная группа в составе представителей Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил, органов государственной власти, Государственной фискальной службы, Национальной полиции и Службы безопасности Украины осуществила комплексное обследование КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Работа проводилась с целью определения потребностей в дополнительном обустройстве контрольных пунктов в контексте внедрения норм «Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», установленных Постановлением КМУ №815 от 17 Июля 2019 года.

При обследовании мест пересечения линии разграничения внимание акцентировались на повышении уровня безопасности граждан. Обсуждались риски, связанные с ухудшением погоды в зимний период, и возможности улучшения условий пересечения гражданскими лицами линии разграничения. По итогам обследования определены основные проблемные вопросы и практические пути их решения.

Как отметили в штабе ООС, для военнослужащих, действующих в составе Объединенных сил, приоритетным остается сохранение жизни и здоровья граждан, поэтому совершенствуются укрытия, отрабатываются действия в случае обострения ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый в новый Порядок пересечения линии разграничения, который начнет действовать с 29 октября 2019 года. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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