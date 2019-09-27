В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система вводиться не будет, – министр

В краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская в интервью «Интерфаксу».

«В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще, исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств», – сообщила Соколовская, отвечая на вопрос, будет ли накопительная пенсионная система вводиться в Украине в ближайшее время.

По словам министра, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн, а именно: кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать расчеты, будет ли это выгодно человеку.

«Плюс накопления – это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет», – отметила Соколовская.

«Был принят законопроект о "сплите" – в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему», – добавила она.

Соколовская также отметила, что необходимо посмотреть на опыт других стран, чтобы перенимать только лучшие практики. «Нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Поэтому стимулировать людей накапливать – это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее», – считает министр.

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