Полиция проверяет сообщение о минировании горсовета Славянска (Фото)

Правоохранители Славянска (Донецкая обл.) проверяют информацию о минировании горсовета города. Информация об угрозе взрыва поступила в полицию города сегодня утром. На месте событий работают полицейские и сотрудники ГСЧС. В настоящее время в здании учреждения и на прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Сообщение о том, что в урне возле городского совета находится самодельное взрывное устройство поступило в дежурную часть Славянского отдела полиции в начале десятого утра. Для проверки полученной информации на место происшествия прибыл личный состав подразделения во главе с начальником Станиславом Загурским, сотрудники Батальона патрульной полиции в г. Краматорске и Славянске, а также спасатели ГСЧС. Прилегающую территорию и здание учреждения окружили и тщательно обследовали – в настоящее время взрывоопасных предметов не найдено. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Как сообщалось ранее, в Краматорске полиция проверяет информацию о минировании госучреждений.

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