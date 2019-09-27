Информация о минировании госучреждений в Краматорске и Славянске не подтвердилась

Информация о минировании помещений органов власти в Краматорске и Славянске (Донецкая обл.) не подтвердилась. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранителям поступили анонимные сообщения о заложенной взрывчатке в городских советах Краматорска и Славянска, а также Краматорского городского суда. Полицейские и спасатели обследовали все объекты. Никаких взрывных устройств не обнаружено.

«Информация об угрозе взрыва поступила на электронную почту Краматорского и Славянского отделов полиции сегодня утром. Аноним указал, что в Краматорске заминированы здания суда и городского совета. Аналогичное письмо, направленное с другого электронного адреса, сообщало о взрывном устройстве в урне возле Славянского городского совета», – рассказали в полиции.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы, патрульные полицейские, работники ГСЧС и другие экстренные службы.

«Здания и прилегающую территорию оцепили и тщательно обследовали с участием взрывотехников и кинологов со служебными собаками. Взрывных устройств не обнаружено. Опасности нет. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лжеминера», – проинформировали в полиции.

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