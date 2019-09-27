В «ДНР» заявили, что выдали более 100 тыс. талонов электронной очереди на «паспорта республики»

В «ДНР» с начала июля выдано более 130 тыс. талонов электронной очереди на получение «паспортов ДНР» и паспортов РФ. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба предприятия «Почта Донбасса».

«С 1 июля "Почта Донбасса" выдала 100 078 талонов на электронную очередь для подачи документов на паспорт ДНР и 30 138 – на паспорт гражданина Российской Федерации», – говорится в сообщении.

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