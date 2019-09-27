Сумма сделок составила более 100 миллионов гривен: В СБУ сообщили о задержании «финансиста» «ЛНР»

В Запорожье контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего сотрудника МВД Украины, которого подозревают в обналичивании средств для участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в «7-ю ОМСБр» НВФ «ЛНР», где занимал «должность» «финансиста».

«Используя ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков. "Финансист", в частности, обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 млн грн», – сообщают в СБУ.

«Полученные в результате финансовых сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность», – добавляют в пресс-центре.

Также установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главам НВФ и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что мужчина планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам, и задержали его. В ходе проведения следственных действий по местам временного пребывания «финансиста» в Запорожье правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, в частности, платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение «старшего лейтенанта».

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.

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