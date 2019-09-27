У жителей Донетчины изъяли гранаты и патроны

У жителей Донетчины правоохранители изъяли гранаты и патроны. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщают пресс-службы Покровского и Волновахского отделов полиции.

Так, сотрудникам Селидовского отделения полиции поступила информация о том, что житель Горняка хранит дома боеприпасы.

«С постановлением суда правоохранители отправились по указанному адресу и во время обыска в спальной комнате на полу обнаружили пакет, в котором находились две гранаты. От объяснений владелец опасной "находки" отказался. Боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу, а в отношении нарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», – рассказали в пресс-службе.

А житель Никольского прятал найденные за поселком патроны среди кухонной утвари.

«В полицию поступило сообщение, что местный житель пгт Никольское у себя дома хранит патроны. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли у 38-летнего мужчины патроны калибром 5,45 мм. Боеприпасы он нашел в августе этого года в одной из балок за поселком. Не придумав ничего лучшего – забрал к себе домой, завернул в газету и хранил на кухне среди бытовых вещей», – рассказали в полиции.

По данному факту также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

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