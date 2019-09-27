Сообщите нам: Госархив Донетчины проводит онлайн-консультации по проблемам получения архивных справок в условиях ООС

До 30 сентября Государственный архив Донецкой области (перемещен из Донецка в Константиновку) проводит электронные общественные консультации по теме «Проблемные вопросы обеспечения социальной защиты граждан и пути их решения в условиях проведения ООС». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В архиве отметили, что онлайн-консультации проводятся в рамках анализа вопросы «брошенных на произвол судьбы архивных документов» на территории Донецкой области.
В ведомстве напомнили, что с середины 2014 обострился вопрос получения гражданами архивных справок для их социально-правовой защиты. Эта ситуация сложилась в связи с тем, что:
- часть предприятий, учреждений, организаций выехала с временно неподконтрольной Украине территории без документов, подтверждающих стаж и размер заработной платы граждан;
- архивные документы предприятий, учреждений, которые удалось вывезти, зачастую заброшены, «что приводит к тому, что справки не выдаются»;
- владельцы действующих предприятий, учреждений, расположенных вблизи линии разграничения и на подконтрольной части Донетчины «оставляют архивные документы на произвол судьбы, что также делает невозможным выдачу архивных справок социально-правового характера».
«Обращаемся с просьбой ко всем неравнодушным гражданам и тем, кто столкнулся с такой ситуацией – напишите нам об этом. Сообщите, что именно произошло, в чем причина, по которой вы не можете получить необходимую архивную справку. Если вам известны факты о брошенных документах, место их нахождения – сообщите нам. По вашим сообщениям мы планируем собрать информацию и проанализировать ее, чтобы найти пути решения указанных вами проблем», – обращаются сотрудники областного архива.
Результаты проведенной работы будут обсуждены на круглом столе с представителями общественности.
Свои вопросы и информацию специалистам областного архива до 30 сентября можно адресовать через онлайн-форму по ссылке.
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