Инвестиции в теплую зиму: ДТЭК Энерго направила более 1,5 млрд грн на ремонт ТЭС

1 млрд 650 млн грн на ремонт и техническое обслуживание 35 энергоблоков. ДТЭК Энерго готовит теплоэлектростанции к надежной работе в отопительный сезон. Ремонт и обновление прошли 7700 МВт мощностей, которые готовы к надежному обеспечению миллионов украинцев светом и теплом, сообщает пресс-служба компании.

«Капитальное обновление прошли энергоблоки и электрофильтры на Запорожской, Кураховской, Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской теплоэлектростанциях. Это оборудование сейчас готово к безаварийной работе зимой. Также завершаем ремонт еще девяти блоков», – проинформировал Сергей Куриленко, директор по генерации ДТЭК Энерго.

А 26 энергоблоков уже работают в энергосистеме после плановых ремонтов. Стабильная генерация электроэнергии, +155 МВт мощности и снижение вредных выбросов в атмосферу в результате капитальных ремонтов энергоблоков и электрофильтров – результат ежегодной ремонтной кампании ТЭС ДТЭК Энерго.

«Мы готовимся работать в отопительный сезон максимальным составом. И это - дополнительная нагрузка на оборудование. Сейчас главная задача для ДТЭК Энерго - пройти отопительный сезон надежно, без аварий. Для этого мы ремонтируем и модернизируем оборудование всех наших ТЭС. В этом году это 7700 МВт мощностей, которые готовы к надежному обеспечению светом и теплом более 5 млн украинских семей », - отметил Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.

Вместе с тем компания продолжает переводить энергоблоки с импортного антрацита на газовый уголь собственной добычи. Энергоблок №1 Криворожской ТЭС будет производить 315 МВт электроэнергии уже с начала отопительного сезона. 3а 2 года ДТЭК Энерго «дал вторую жизнь» Приднепровской ТЭС, а энергосистеме Украины 600 МВт на отечественном угле.

Вся информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду – на сайте http://ozp.dtek.com.

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