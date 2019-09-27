«Горловка. Впереди забито все»: Ситуация в пунктах пропуска днем 27 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 27 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Татьяна: «10:05. В Горловке пеших очень много в сторону Украины. Очередь за туалеты»;
- Макс: «12:02. В Горловке на авто в сторону Украины ***а. Перед первым шлагбаумом машин 50. За полчаса движения никакого. И впереди забито все».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Ivan: «11:11. "Каргилл" из Донецка: основная до середины моста. Льгота – половина основной»;
- Pavel: «12:59. Марьинка в Донецк. На украинском час назад почти никого. ДНР на въезд в Донецк: 65 авто основная и 35 льготных авто»;
- «Администратор»: «13:58. "Каргилл" в сторону Украины – автоочередь середина спуска с моста, льгота в половину меньше. Протяжка каждые 15 минут 3/3. Людей на 2 автобуса»;
- Дарья: «14:24. "Каргилл": на спуске с моста основная, но и льготы тоже много (на выезд)».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Инна: «10:18. Новотроицкое в Донецк практически сразу на проверку. В Украину – перед "нулевым" машин 40 и перед самим постом почти столько же. Еленовка в Донецк – 50 машин»;
- Евгений: «11:12. Еленовка, в сторону Украины. Машин 50, льготы нет, движение каждые 10 минут по 6-8 машин»;
- Инна: «12:02. Еленовка из Донецка: всего до поста 70-75 машин. Льготная до 10 машин»;
- Asya: «12:20. Еленовка в Украину 30-40 машин, одна очередь»;
- «Кот»: «12:39. Еленовка в Мариуполь +- машин 50»;
- Asya: «13:51. "Нулевой" в Украину, Новотроицк стоим 2 часа, движения нет»;
- «strat»: «13:54. Много машин на "нулевом"?»;
- Asya: «13:55. Машин 30-50»;
- «Администратор»: «13:58. Еленовка – в сторону Украины до шлагбаума 10 машин»;
- Александр: «14:20. Новотроицк в Донецк, машин 70»;
- Александр: «14:24. В Еленовке в Украину. С 12:30 до13:45, сейчас на "нулевом"»;
- Евгений: «14:25. Новотроицкое в Донецк – до будки, где раньше талоны выдавали».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Алик: «12:03. В Октябре в Мариуполь до знака. Льготная большая, из льготной пропускают две машины»;
- Елена: «14:02. Стоим в Гнутово, движение быстрое, машин много. Основная – до камышей, льготы 10 машин, протяжка 6 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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