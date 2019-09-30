Цена на газ в Украине: Эксперты рассказали, возможно ли снижение тарифов

В Украине цены на газ снизить в долгосрочной перспективе невозможно. Такое мнение выразил президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передает «Слово і Діло».

По его словам, в будущем, согласно модели экономики, которая закладывается новой властью, за каждый шаг нужно будет платить. Как считает энергетик, все слова о быстрых и решительные переменах, реформы и требования к Кабмину снизить тарифы – пропагандистская дымовая завеса, которая пока еще работает.

Эксперт отметил, что для длительного снижения тарифов нет оснований. «Если внедрена рыночная модель, то будут иметь место сезонные колебания цены на газ. Если работать в рамках этой модели, цена будет расти. Конечно, потом она может несколько снизиться, но это не долгосрочное снижение тарифов. Цены будут носить пульсирующий характер», – пояснил Гончар.

Он считает, что власти могут подать это как большую реформу, но заплатят за это конечные потребители, если не непосредственно через тариф, то через налоговую политику. Таким образом, в контексте роста пересмотрят налоги, ведь нужно чем-то наполнить бюджет.

В свою очередь, директор аналитического центра «Институт города» Александр Сергиенко убежден, если Украина будет привязываться к европейским ценам без привязки к европейским зарплатам, то лучшие намерения власти снизить тарифы добром не закончатся.

Также эксперт пояснил, что одна из основных проблем заключается в том, что нет учета потребления тепловой энергии – самой дорогой составляющей платежей.

«Если нет счетчика на каждую квартиру или на каждую батарею, то вся экономия – просто фикция, а разговоры о тарифах – в пользу бедных», – подчеркнул Сергиенко.

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