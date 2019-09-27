Морской пейзаж: Картину ученицы из Мариуполя выставят в турецком аэропорту

Картина ученицы школы искусств Мариуполя (Донецкая обл.) Анастасии Журавлевой будет выставлена в турецком аэропорту. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, девушка стала одной из победителей международного конкурса «Краски жизни – Турция». Согласно условиям конкурса, участники должны были нарисовать картину на турецкую тематику.

«Мариупольская юная художница отправила морской пейзаж "У каждого есть такие места... ". Работа Анастасии была отобрана на выставке в Киеве. Теперь ее выставят в аэропорту турецкого города Даламан», – говорится в сообщении.

В горсовете уточнили, что конкурс «Краски мира – Турция» был организован общественной организацией «Краски жизни», при поддержке посольства Турции.

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