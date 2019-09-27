Почти не охраняются: На предприятиях «Л-ДНР» хранят поврежденные коррозией боеприпасы

На неподконтрольные украинским властям территории Донбасса продолжаются поставки боеприпасов из России через неконтролируемые участки границы. Некоторые партии боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что создает угрозу детонации. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает поставку соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации оружия и боеприпасов через неконтролируемые участки границы. При этом, отдельные партии завезенных из РФ артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации в местах хранения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решением «командования» непригодные к применению боеприпасы хранить на складах ракетно-артиллерийского вооружения запрещено. Они размещаются на временно оборудованных площадках бывших заводов и разграбленных предприятий и почти не охраняются.

Такая практика хранения боеприпасов и взрывчатых веществ приводит к многочисленным случаям пожаров и детонаций. «Для предотвращения акций протеста, в случае несчастных случаев с гибелью людей, российские администрации заблаговременно распространяют дезинформацию о террористической деятельности подразделений Объединенных сил, чтобы иметь возможность переложить вину и избежать ответственности за преступления против местного населения», – отметили в Минобороны.

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