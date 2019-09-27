В прифронтовое Водяное доставили питьевую воду

В прифронтовое Водяное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) благотворительный фонд ADRA Ukraine доставил 600 л питьевой воды для того, чтобы пополнить запасы жителей. Об этом сообщается на странице в Facebook ADRA Ukraine.

«600 литров бутилированной питьевой воды (100 бутылей по 6 литров) были доставлены в Водяное Волновахского района на линии разграничения», – говорится в сообщении.

Сейчас в селе проживает всего 10 человек, которые требуют разного вида помощи. «Сегодня мы доставили местным жителям питьевую воду – чтобы пополнить их запасы», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что помощь предоставляется в рамках проекта «Обеспечение безопасной питьевой водой сел в зонах конфликта на востоке Украины», который реализует ADRA Украина и ADRA Чехия при финансовой поддержке Atlas Copco и Epiroc.

Фото: ADRA Ukraine

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