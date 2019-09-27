Пенсии неподконтрольному Донбассу: Министр соцполитики рассказала о ситуации с выплатой

Выплата или невыплата пенсий на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей будет вопросом правительственной стратегии. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская в эксклюзивном интервью «Интерфакс-Украина».

Министр соцполитики отметила, что сейчас нет достоверной информации о том, какое реальное количество пенсионеров проживает на неподконтрольной территории и не получает пенсию.

«Мы понимаем, что наши органы там не работают, и у нас нет достоверной информации, сколько таких людей и что там вообще происходит. У нас есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории. Если говорить в цифрах, то речь идет об около 120 тыс. пенсионеров, которые не обращались», – сказала Соколовская.

Что касается дальнейшей стратегии министерства по урегулированию вопроса выплаты пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий, то, по ее словам, этот вопрос обсуждался в ходе стратегических сессий с министрами в рамках подготовки программы действий правительства.

«Вы сейчас спрашиваете о кусочке большой политики: будут ли выплачиваться пенсии. Так вот, ответ на вопрос относительно пенсий можно будет получить только после того, как будет сформирована общая правительственная политика по работе с временно оккупированными территориями», – добавила министр.

Она уточнила, что выплата или невыплата пенсий является вопросом, который зависит от политического решения. «Выплата или невыплата пенсий – это достаточно техническая вещь. Принято политическое решение – есть выплата пенсий, не принято – нет выплаты», – констатировала министр соцполитики.

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