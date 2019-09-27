Более 300 случаев: В «Л-ДНР» конфисковывают имущество граждан

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей создали схему принудительного присвоения имущества граждан, которые могли по каким-то причинам выехать или временно отсутствуют на территории «республик». Об этом сегодня, 27 сентября, на своей странице в Facebook сообщает общественная организация «Восточная Правозащитная Группа».

«Наши сотрудники, которые негласно работают в ОРДЛО*, столкнулись с жалобами местных жителей, обратившихся к ним за помощью. Суть обращений в том, что имущество людей, проживающих в ОРДЛО, принудительно отнимается оккупационными администрациями "ЛНР" и "ДНР"», – говорится в сообщении.

Как уточняется, согласно «законам» «ЛНР» практически любое имущество граждан Украины проживающих в ОРДЛО, которые могли по каким-то причинам выехать или временно отсутствовать, может быть признано собственностью «республики».

«С начала 2019 года, в ОРДЛО насчитывается более 300 случаев принудительной конфискации имущества граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей», – сказано в сообщении.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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