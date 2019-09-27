На Кировоградщине участники АТО и ООС получили в собственность более 11 тыс. земельных участков

На Кировоградщине участникам боевых действий на Донбассе было передано в собственность более 11 тыс. земельных участков. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Так, с начала введения инициативы о предоставлении земельных участков участникам боевых действий в Кировоградской области, военные получили в собственность 11,3 тыс. земельных участков общей площадью почти 21,4 тыс. га.

Наибольшее количество участков военнослужащим предоставили в Новомиргородском (2 201), Кропивницком (1 000), Александровском (848) и Александрийском (795) районах области.

«Всего на Кировоградщине участники боевых действий и члены семей погибших воинов получили более 14,5 тыс. разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земли. После завершения процедуры оформления земельных участков военные получат в собственность земли общей площадью более 27,5 тыс. га», – говорится в сообщении.

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