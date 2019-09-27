Тактика и огневая подготовка: Пограничники из состава Объединенных сил проводят тренировки (Фото)

В Донецкой области военнослужащие Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжают тренировки. Испытания на выносливость и умение быстро выполнять боевые задачи – основные тактические упражнения для военнослужащих Донецкого пограничного отряда. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Кроме тактики, проводятся занятия по огневой подготовке, стрельбы из стрелкового оружия с различных положений и при разных условиях. При этом инструкторами моделируются тактические ситуации на основе реальных эпизодов боевого применения пограничных нарядов. После каждого упражнения подводятся итоги, проверяются результаты меткости каждого пограничника.

Как отметили в штабе ООС, мотивированность тренироваться лучше и систематичность подобных тренировок дают уверенность военнослужащим в собственных силах и готовность к возможным обострениям обстановки.

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