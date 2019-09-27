Пуля попала в голову: В Славянске погиб мужчина во время ночной охоты

В Славянске (Донецкая обл.) 34-летний мужчина был убит своим знакомым случайным выстрелом в голову. Правоохранители ведут расследование. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Славянский отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В среду, 25 сентября в 23:30 в Славянский отдела полиции поступило сообщение о гибели мужчины от огнестрельного ранения, произошедшей возле с. Долина», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист следственного отдела.

Выяснилось, что погибший является жителем Славянска 1985 года рождения, который вместе со своим знакомым из села Долина охотился в поле на диких кабанов. Последний пояснил, что увидел в устройстве ночного видения тепловой контур, принял его за животное и выстрелил. Пуля калибра 7,62 мм попала в голову его товарищ, который скончался на месте.

Правоохранители изъяли у мужчины охотничье ружье ТОЗ-97 «Архар», гильзу от патрона и устройство ночного видения. Все изъятое было направлено на экспертизу.

Сейчас 26-летнему мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст. 119 УК Украины «Убийство по неосторожности» и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Следствие продолжается.

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